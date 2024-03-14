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В Новосибирске появился «говорящий» светофор

В Новосибирске на перекрестке Станиславского и Степной появился «говорящий» светофор.

Об этом сообщает издание «Новосибирские новости».

Отмечается, что на светофор, который расположен на четной стороне ул. Степной, установили дополнительное оборудование. Он способен сообщать, в какой момент можно переходить дорогу.

В тот момент, когда на светофоре загорается зеленый, оповещатель говорит: «Переход через улицу Станиславского разрешён». После двадцати секунд пешеходы слышат настоятельный совет: «Заканчивайте переход!».

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске еще два кандидата подали документы на участие в выборах мэра города.