В Новосибирске появился «говорящий» светофор

Об этом сообщает издание «Новосибирские новости».
Отмечается, что на светофор, который расположен на четной стороне ул. Степной, установили дополнительное оборудование. Он способен сообщать, в какой момент можно переходить дорогу.
В тот момент, когда на светофоре загорается зеленый, оповещатель говорит: «Переход через улицу Станиславского разрешён». После двадцати секунд пешеходы слышат настоятельный совет: «Заканчивайте переход!».
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске еще два кандидата подали документы на участие в выборах мэра города.