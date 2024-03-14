Несколько жителей Новосибирска заболели сальмонеллёзом после заказа суши

Чтобы установить источник и причины заболеваемости, специалисты провели лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя, а также предприятий поставщиков рыбы и креветок проводится внеплановая проверка.