Несколько жителей Новосибирска заболели сальмонеллёзом после заказа суши

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания сальмонеллёзом у жителей мегаполиса, заказавших роллы в службе доставки еды «Японори суши». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы установить источник и причины заболеваемости, специалисты провели лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя, а также предприятий поставщиков рыбы и креветок проводится внеплановая проверка.
В ходе расследования были установлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания и технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Также специалисты выяснили, что на предприятии общепита не было должного производственного контроля, отсутствовало бактерицидное оборудования, а данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения были сфальсифицированы.
В результате деятельность предприятия по адресу ул. Зорге, 1А была приостановлена, а информация об инциденте направлена в региональное управление Следственного комитета.
«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что суд закрыл службу доставки роллов в Новосибирске из-за массового отравления.