В центре Самары ограничат движение из-за празднования Масленицы

В частности, транспорт не будет ходить по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также на указанных участках с 20:00 16 марта до 18:00 17 марта запретят остановку и (или) стоянку транспорта.



Кроме того, с 8:00 до 18:00 17 марта изменится схема движения автобусов маршрута № 24. Указанные ограничения будут связаны с празднованием Масленицы.



Георгий Портнов.