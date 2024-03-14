Ученые определят аллергенный «профиль» жителей Ростова-на-Дону

Ученые собираются составить аллергенный профиль жителей Ростова-на-Дону. Подобные исследования раньше не проводились, говорится на сайте Сеченовского университета.
Как оказалось, персонализировать диагностику и лечение аллергии в зависимости от местности придумали в рамках проекта «Зеркальная лаборатория иммунопатологии Москва — Вена». Исследованиями занимаются профессоры Александр Караулов и Рудольф Валента из Сеченовского и Венского медицинского университетов.
Сейчас базу «профилей» пополняют благодаря работе девяти центров, открытых в разных городах России. Ученые уже включили в свою библиотеку 33 аллергена, в том числе на сою, гречку, березу, полынь, амброзию, злак тимофеевку, коровье молоко, яйца, плесень, а также на кошку, собаку, лошадь, ос и тараканов. В будущем список будет пополняться.
— Это уникальная работа, никогда прежде не проводились подобные исследования на такой огромной территории. Это систематизированное исследование. Конечная цель проекта — оценить потребности регионов и предоставить им линейку молекулярных вакцин. Сначала будут представлены хорошо известные вакцины от аллергии на кошек и березу. Следующие в очереди — на злаковые травы и на собак, — рассказал профессор Рудольф Валента.