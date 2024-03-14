Ученые определят аллергенный «профиль» жителей Ростова-на-Дону

— Это уникальная работа, никогда прежде не проводились подобные исследования на такой огромной территории. Это систематизированное исследование. Конечная цель проекта — оценить потребности регионов и предоставить им линейку молекулярных вакцин. Сначала будут представлены хорошо известные вакцины от аллергии на кошек и березу. Следующие в очереди — на злаковые травы и на собак, — рассказал профессор Рудольф Валента.