Опубликована программа празднования Масленицы в Нижнем Новгороде

Стала известна программа Масленичных гуляний в Нижнем Новгороде
Домик Кашириных (0+).
Территория рядом с тремя школами Автозаводского района (0+).
17 марта — у школ № 190, 161 и 128 — выступления музыкальных коллективов и танцевальные номера. Ведущий и аниматоры проведут для участников гуляний конкурсы, викторины и различные интерактивы с вручением сувениров. На площадках будут установлены фотозоны. Кроме того, в рамках праздника гости смогут отведать блинов. С 10:00 до 15:00.
Территория рядом со школой № 185 Ленинского района (0+).
17 марта — выступления музыкальных коллективов и танцевальные номера. Ведущий и аниматоры проведут для участников гуляний конкурсы, викторины и различные интерактивы с вручением сувениров. На площадках будут установлены фотозоны. Кроме того, в рамках праздника гости смогут отведать блинов. С 10:00 до 15:00.
Территория рядом с МБУ ДО «ЦДТ», ул. Коминтерна, 250 (0+).
17 марта — выступления музыкальных коллективов и танцевальные номера. Ведущий и аниматоры проведут для участников гуляний конкурсы, викторины и различные интерактивы с вручением сувениров. На площадках будут установлены фотозоны. В рамках праздника гости смогут отведать блинов. С 10:00 до 15:00.
Выставка-ярмарка «Секреты мастеров» на площади Горького (0+).
17 марта — С 12:00 до 15:00 пройдут мастер-классы по изготовлению сервировочного украшения (топпера) на блины «Масленичка» и сувенирной куколки из джута «Чучелко». С 10:00 до 19:00 также пройдет бесплатная дегустация меда и цукатов из сосновых шишек от потомственного пчеловода села Ильинского Борского района.
Территория рядом со школой № 103 в Нижегородском районе и территория рядом со школой № 176 в Канавинском районе (0+).
17 марта — выступления музыкальных коллективов и танцевальные номера. Ведущий и аниматоры проведут для участников гуляний конкурсы, викторины и различные интерактивы с вручением сувениров. На площадках будут установлены фотозоны. Кроме того, в рамках праздника гости смогут отведать блинов. С 10:00 до 15:00.
Соборная площадь, парк им. А. П. Гайдара (0+).
17 марта — выступления музыкантов с фольклорным репертуаром, масленичные хороводы и традиционные праздничные игры, театрализованные представления с интерактивами, организованные уличным театром, ярмарка, где можно будет приобрести местную продукцию. Фуд-корт с блинами, зона чаепития с царь-самоваром, различные фотозоны. Организатор — «Центр 800». Сожжение чучела Масленицы — 17:30. С 10:00 до 19:00.