Опубликована программа празднования Масленицы в Нижнем Новгороде

17 марта — у школ № 190, 161 и 128 — выступления музыкальных коллективов и танцевальные номера. Ведущий и аниматоры проведут для участников гуляний конкурсы, викторины и различные интерактивы с вручением сувениров. На площадках будут установлены фотозоны. Кроме того, в рамках праздника гости смогут отведать блинов. С 10:00 до 15:00.