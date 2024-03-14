Представитель PERMM предложил миллиардеру Репину заключить мир

Представитель истца заявил, что эта сумма была названа экспертной компанией. В результате оценки специалисты пришли к выводу, что именно столько денег потребуется на приведение строения в прежний вид для последующей сдачи в аренду. Представитель PERMM не согласился с исковыми требованиями, хоть и отметил, что возмещение должно быть.