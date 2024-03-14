Представитель PERMM предложил миллиардеру Репину заключить мир

В Арбитражном суде начали рассматривать иск Александра Репина к музею современного искусства. Напомним, миллиардер хочет взыскать с PERMM 16 миллионов рублей за то, что госучреждение оставило в ненадлежащем виде арендованное у него здание на бульваре Гагарина.
Представитель истца заявил, что эта сумма была названа экспертной компанией. В результате оценки специалисты пришли к выводу, что именно столько денег потребуется на приведение строения в прежний вид для последующей сдачи в аренду. Представитель PERMM не согласился с исковыми требованиями, хоть и отметил, что возмещение должно быть.
— Вопрос стоит о сумме и сроках. Учитывая, что мы не самостоятельная финансовая структура, а финансируемся из бюджета посредством министерства культуры, предлагаю истцу, ответчику и министерству как третьему лицу совместно решить проблему, — приводит слова представителя ответчика «Ъ-Прикамье».
Судебное заседание состоится 7 мая. До этой даты стороны могут заключить мировое соглашение.