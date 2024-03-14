Масленица в Казани: «оживший» Пушкин, хождение на ходулях и блинная ярмарка

Масленичные гулянья пройдут также 16 марта вблизи домов культуры в районах города. В Кировском районе праздничные мероприятия развернутся у ДК железнодорожников (в 12:00), в Советском районе — у ДК в жилом массиве Константиновка (в 12:00) и у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках (в 11:00), в Авиастроительном районе — у ДК в поселке Кадышево (в 11:00), в Приволжском районе — у ДК в жилом массиве Мирный (в 13:00). Гулянья на остальных площадках отменены по требованию безопасности.