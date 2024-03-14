Масленица в Казани: «оживший» Пушкин, хождение на ходулях и блинная ярмарка

В воскресенье, 17 марта, у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоится республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица — 2024». В Год семьи с творческой программой выступят представители народов Поволжья.
У стадиона развернутся фольклорная и конкурсно-игровая площадки с народными играми и забавами, будет работать зона народного караоке. Дети смогут посетить интерактивную игровую площадку с надувными лыжами, кеглями и другим спортивным инвентарем. Также на территории будет работать площадка участников клуба исторической реконструкции «Витязь».
Праздничная программа начнется в 12:00. Выступления пройдут на круговой сцене. С 15:00 запланирован выход артистов уличных театров, клоунов и мимов. Также в этот день состоится театрализованное представление с участием артиста в образе Александра Пушкина, концертная и развлекательно-игровая программы для детей и взрослых, розыгрыш призов, молодежные танцы, фольклорные песни и пляски.
На площадке возле стадиона будет работать ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Для всех желающих организуют мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению кукол и памятных монет, сообщили в управлении культуры.
Жители и гости города смогут отведать блины с разными начинками и расписные пряники. Всего у стадиона в этот день будут работать 30 точек питания с национальными блюдами разных стран: блинами, пловом, шашлыком, хот-догами и бургерами.
Масленичные гулянья пройдут также 16 марта вблизи домов культуры в районах города. В Кировском районе праздничные мероприятия развернутся у ДК железнодорожников (в 12:00), в Советском районе — у ДК в жилом массиве Константиновка (в 12:00) и у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках (в 11:00), в Авиастроительном районе — у ДК в поселке Кадышево (в 11:00), в Приволжском районе — у ДК в жилом массиве Мирный (в 13:00). Гулянья на остальных площадках отменены по требованию безопасности.