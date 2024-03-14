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Школьникам в Башкирии запретят пользоваться телефонами на уроках

Депутаты Госсобрания Башкирии готовятся внести в региональный закон «Об образовании» правки, согласно которым школьникам запретят пользоваться телефонами во время уроков. Изменения вносятся вслед за федеральным законодательством. Вопрос сегодня, 14 марта, обсуждался на заседании Комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального парламента.
Источник: Башинформ

Директорам школ дадут право прописывать запрет использования телефонов на уроках в правилах поведения в образовательной организации.

Мобильные устройства не запрещается приносить в школу, их также можно использовать на переменах. В классе телефоны будут сдавать или убирать в сумку на время урока. Исключение на использование средств связи сделано для экстренных случаев.

Многие рекомендации Башкирии по этой теме были учтены Госдумой, в частности, использование телефонов детям разрешено при необходимости по состоянию здоровья — к примеру, детям с диабетом первого типа, у которых установлена помпа, или детям с эпилепсией.

Напомним, в декабре прошлого года президент России подписал федеральный закон, ограничивающий использование смартфонов и других гаджетов с сим-картами во время занятий.

образование