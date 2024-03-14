Школьникам в Башкирии запретят пользоваться телефонами на уроках

Директорам школ дадут право прописывать запрет использования телефонов на уроках в правилах поведения в образовательной организации.
Мобильные устройства не запрещается приносить в школу, их также можно использовать на переменах. В классе телефоны будут сдавать или убирать в сумку на время урока. Исключение на использование средств связи сделано для экстренных случаев.
Многие рекомендации Башкирии по этой теме были учтены Госдумой, в частности, использование телефонов детям разрешено при необходимости по состоянию здоровья — к примеру, детям с диабетом первого типа, у которых установлена помпа, или детям с эпилепсией.
Напомним, в декабре прошлого года президент России подписал федеральный закон, ограничивающий использование смартфонов и других гаджетов с сим-картами во время занятий.