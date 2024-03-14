В Уфу пришла плюсовая температура, ожидается «падёж» сосулек

«Нужно с осторожностью проходить мимо зданий, особенно оснащенных предупреждающими табличками, не игнорировать сигнальные ленты, которыми службы огораживают опасные участки. Автовладельцам не рекомендуем парковать в таких местах свои машины», — напомнили о правилах безопасности в УГЗ.



Сообщить о скопившейся на крыше здания снежной массе или наледи можно в управляющую компанию или в ЕДДС по номерам 279−90−00 либо 112.