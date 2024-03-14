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В Уфу пришла плюсовая температура, ожидается «падёж» сосулек

Сегодня и завтра, 15 марта, в Уфе ожидается потепление — температура воздуха поднимается до +3°.
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 30% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Башинформ

Это означает, что в разы увеличиваются риски схода снега и наледи с крыш, предупреждают в Управлении гражданской защиты.

«Нужно с осторожностью проходить мимо зданий, особенно оснащенных предупреждающими табличками, не игнорировать сигнальные ленты, которыми службы огораживают опасные участки. Автовладельцам не рекомендуем парковать в таких местах свои машины», — напомнили о правилах безопасности в УГЗ.

Сообщить о скопившейся на крыше здания снежной массе или наледи можно в управляющую компанию или в ЕДДС по номерам 279−90−00 либо 112.