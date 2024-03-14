В Волгограде на Масленицу сварят 350-килограммовый леденец

По данным городской администрации, леденец будет иметь высоту около двух метров и ширину 1,3 метра. В настоящее время ведется работа по отливке гигантской конфеты и системы противовесов. Все это необходимо для установки лакомства, чтобы горожане смогли посмотреть на него.