В Волгограде на Масленицу сварят 350-килограммовый леденец

Увидеть огромную конфету можно будет на празднике в ЦПКиО 17 марта.
По данным городской администрации, леденец будет иметь высоту около двух метров и ширину 1,3 метра. В настоящее время ведется работа по отливке гигантской конфеты и системы противовесов. Все это необходимо для установки лакомства, чтобы горожане смогли посмотреть на него.
Алексей Щербаков обещал приготовить «петушка» вручную по традиционному рецепту.
Интересно отметить, что на данный момент самым крупным леденцом считается конфета, изготовленная в Челябинске в 2012 году. Ее высота достигала 153 см, а вес составлял 233 кг.