В Новороссийск поступила первая партия бананов из Индии

Бананы заказала компания X5 Import — подразделение крупнейшей российской розничной торговой компании X5 Group, которое развивает собственный импорт товаров. Непосредственно перевозку организовывала компания «Дальрефтранс», которая в Fesco отвечает за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима.



Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, ее головной компанией является ПАО «Дальневосточное морское пароходство». По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ДВМП» зарегистрировано в 1996 году. Основной вид деятельности — деятельность морского грузового транспорта. Доходы компании за 2022 год превысили 20,3 млрд руб., прибыль составила 20,5 млн руб.



В порт Новороссийска прибыли 1,5 тыс. коробок индийских бананов. Судно вышло из порта в городе Мумбаи 18 февраля и 13 марта причалило к берегам Краснодарского края. Контейнер пройдет необходимые таможенные и карантинные процедуры, после чего будет доставлен на склад заказчика.



Компания Fesco отправила вторую партию бананов из Индии в Новороссийск 12 марта.



Вячеслав Рыжков.