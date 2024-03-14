«Сохранят мозаику и построят подземную парковку». Реконструкция краснодарского цирка закончится к 2026 году

Здание краснодарского цирка, построенное в 1970 году, многие годы стояло в полуразрушенном состоянии. Со дня открытия его ни разу не ремонтировали. В декабре 2018 года в цирке провели обследование, во время которого выяснили, что здание нужно как можно скорее приводить в порядок, но к реальной реконструкции приступили только в январе 2023 года. Правда, этот раз оказался также неудачным: подрядчик сорвал все сроки, и работы пришлось перенести на неопределенный срок. Похоже, затянувшаяся история реконструкции все же может обрести счастливый финал и жители города увидят обновленный цирк уже в ближайшие два года.