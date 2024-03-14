«Сохранят мозаику и построят подземную парковку». Реконструкция краснодарского цирка закончится к 2026 году

Здание краснодарского цирка, построенное в 1970 году, многие годы стояло в полуразрушенном состоянии. Со дня открытия его ни разу не ремонтировали. В декабре 2018 года в цирке провели обследование, во время которого выяснили, что здание нужно как можно скорее приводить в порядок, но к реальной реконструкции приступили только в январе 2023 года. Правда, этот раз оказался также неудачным: подрядчик сорвал все сроки, и работы пришлось перенести на неопределенный срок. Похоже, затянувшаяся история реконструкции все же может обрести счастливый финал и жители города увидят обновленный цирк уже в ближайшие два года.
«В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края “Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства” сроки реализации объекта 2022−2026 год. Государственным заказчиком по объекту определено ГКУ “Главное управление строительства Краснодарского края”», — сообщил «КП» — Кубань заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Евгений Чеботарев.
Кроме того, проектным институтом уже выполнены инженерные изыскания, проведено комплексное обследования технического состояния цирка. Также уже известная итоговая концепция, по которой начнут реставрировать цирк.
«По результатам совместной работы департамента строительства, департамента по архитектуре и градостроительству и министерства культуры Краснодарского края, на основании результатов комплексного обследования определена итоговая концепция по дальнейшей реализации объекта. Она предусматривает реконструкцию с частичным сносом некоторых частей объекта», — рассказал Евгений Чеботарев.
Уточняется, что во время сноса здания сохранят уникальное мозаичное панно. Также во время реконструкции в здании цирка увеличат количество зрительских мест и построят подземную парковку.