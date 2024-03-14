Болезни сердца выявляют новым методом. Стресс эхокардиограмму впервые в практику внедрили врачи на Кубани

Без разреза кубанские хирурги ранее удаляли щитовидную железу. Уникальную для юга страны операцию провели из подмышечного доступа. Пациент, в свою очередь, быстрее восстановился. На открытых участках тела не осталось рубцов от операции. А без разреза на шее нет риска повредить сосуды и нервные волокна.