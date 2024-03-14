Болезни сердца выявляют новым методом. Стресс эхокардиограмму впервые в практику внедрили врачи на Кубани

Кубанские врачи активно осваивают современные методики лечения и проводят уникальные операции. Очередной результат показали специалисты Краевой клинической больницы № 2. Сотрудники медучреждения впервые внедрили новую методику стресс эхокардиограммы. Об этом рассказал министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Современный метод позволяет врачам углубленно обследовать сердце, чтобы определить ранние признаки ишемии миокарда.
«Процедуру проводят на новейшем современном оборудовании, что позволяет не только обнаружить наличие ишемической болезни сердца, но и дополнительно оценить необходимость результативности хирургического вмешательства».
Исследования проводят по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». С 2019 года по ней в Краснодарском крае приобрели 223 единицы специализированного медицинского оборудования.
Всего за год кубанские хирурги провели более 17,5 тысяч высокотехнологичных операций сердечно-сосудистой системы. Напомним, по современной методике совсем недавно прооперировали пациента в Краевой клинической больнице № 1. Специалисты заменили сердечный клапан через прокол в бедре.
Такая техника напоминает русскую «матрешку», а восстановление проходит легче и быстрее. При классической же операции пациента вводят в наркоз. А сердце приходится полностью останавливать. Восстановление после открытой операции на орган проходит сложнее. В таком случае требуется долгая реабилитация.
Без разреза кубанские хирурги ранее удаляли щитовидную железу. Уникальную для юга страны операцию провели из подмышечного доступа. Пациент, в свою очередь, быстрее восстановился. На открытых участках тела не осталось рубцов от операции. А без разреза на шее нет риска повредить сосуды и нервные волокна.