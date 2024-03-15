Один тип съемного жилья резко подорожал в России

Самые дорогие частные дома сдают в Москве — в среднем за 76,67 тысячи рублей в месяц. Высокие ставки также в северных регионах — Ямало-Ненецком АО (72,29 тысяч рублей) и Якутии (72 тысячи рублей). Наиболее доступные варианты получится снять в Кемеровской области (в среднем за 18,12 тысячи рублей в месяц), Мордовии (18,25 тысячи рублей), Калмыкии (20 тысяч рублей), Коми (20,6 тысячи рублей) и Алтайском крае (20,7 тысячи рублей).