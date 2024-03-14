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В выходные в Узбекистане потеплеет до 20 градусов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В предстоящие выходные по всей стране ожидается потепление, передает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 30% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 16—18 марта. Вслед за снегопадом в эти выходные ожидается теплая весенняя погода. Местами воздух прогреется до 25 градусов тепла.

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, погода без осадков, лишь 17 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 16—17 марта местами возможно усиление до 15−18 м/с.

Температура ночью 16 марта от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; 17—18 марта 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, 16—17 марта без осадков, 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 16—17 марта местами возможно усиление до 15−18 м/с.

Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла; 17 марта ночью 3−8 градусов тепла, днем 17−22 градусов тепла; 18 марта ночью 7−12 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, без осадков, лишь по Самаркандской области 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный 7−12 м/с.

Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла; 17 марта ночью 2−7 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла; 18 марта ночью 5−10 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, 16—17 марта без осадков. 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с.

Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 18−23 градусов тепла; 17 марта ночью 3−8 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла; 18 марта ночью 7−12 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет наблюдаться переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер восточный 5−10 м/с.

Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 12−17 градусов тепла; 17 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла; 18 марта ночью 3−8 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, 16—17 марта без осадков, 18 марта местами осадки. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с.

Температура 16 марта ночью 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла; 17—18 марта ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем до 5−10 градусов тепла.

Напомним, ранее Узгидромет сообщил о лавинной опасности в шести областях республики.