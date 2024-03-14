В выходные в Узбекистане потеплеет до 20 градусов

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, погода без осадков, лишь 17 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 16—17 марта местами возможно усиление до 15−18 м/с.