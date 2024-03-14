В выходные в Узбекистане потеплеет до 20 градусов

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на
В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, погода без осадков, лишь 17 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
Температура ночью 16 марта от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла;
В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность,
Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла; 17 марта ночью 3−8 градусов тепла, днем 17−22 градусов тепла; 18 марта ночью 7−12 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, без осадков, лишь по Самаркандской области 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный 7−12 м/с.
Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла; 17 марта ночью 2−7 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла; 18 марта ночью 5−10 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность,
Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 18−23 градусов тепла; 17 марта ночью 3−8 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла; 18 марта ночью 7−12 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет наблюдаться переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер восточный 5−10 м/с.
Температура 16 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 12−17 градусов тепла; 17 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла; 18 марта ночью 3−8 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.
В горных районах республики ожидается переменная облачность,
Температура 16 марта ночью 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла;
Напомним, ранее Узгидромет сообщил о лавинной опасности в шести областях республики.