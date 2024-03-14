Стартовало строительство дублера проспекта Гагарина — новой транспортной магистрали Нижегородской агломерации

Реализация одного из самых капиталоемких инфраструктурных проектов Нижегородской области началась с третьей очереди. Сейчас на площадке в Кстовском районе проводятся геодезические работы по подготовке территории будущего строительства. До конца марта на объекте планируется провести закрепление границ участка, расчистить его от снега, устроить временные переезды через инженерные коммуникации и начать работы по устройству бытового городка строителей.