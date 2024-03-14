Стартовало строительство дублера проспекта Гагарина — новой транспортной магистрали Нижегородской агломерации

«Дублер проспекта Гагарина протяженностью около 12,8 км станет важной частью нового транспортного каркаса Нижегородской агломерации. Он улучшит связь Автозаводского и Ленинского районов с нагорной частью города, создаст новый транспортный коридор в международный аэропорт имени Чкалова. Дублер также обеспечит транспортную доступность южных рубежей Нижнего Новгорода, где в рамках механизма комплексного развития территории планируется построить около трех миллионов квадратных метров жилья. Магистрали такого масштаба в современной истории Нижнего Новгорода еще не строили!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что пропускная способность магистрали составит более 130 тысяч автомобилей в сутки, что позволит полностью обеспечить данное направление транспортного трафика и разгрузить проспект Гагарина. Ключевым этапом проекта станет пятый мост через Оку, который поможет разгрузить действующие автодорожные переправы.
Реализация одного из самых капиталоемких инфраструктурных проектов Нижегородской области началась с третьей очереди. Сейчас на площадке в Кстовском районе проводятся геодезические работы по подготовке территории будущего строительства. До конца марта на объекте планируется провести закрепление границ участка, расчистить его от снега, устроить временные переезды через инженерные коммуникации и начать работы по устройству бытового городка строителей.
«Непосредственно к строительству и отсыпке земляного полотна мы приступим в апреле и будем вести работы в полном объеме. Согласно условиям контракта, срок завершения объекта — 2028 год. Конечно, мы будет стараться идти с опережением графика», — сказал руководитель проекта АО «ДСК “Автобан” Анатолий Савченко.
Реализация проекта стала возможной благодаря привлечению льготного федерального финансирования — инфраструктурных бюджетных кредитов. На текущий момент Нижегородская область получила первый транш в размере 3,727 млрд руб. из одобренных 17,82 млрд руб.
Напомним, 2 декабря 2023 года правительство Нижегородской области и ООО «Концессионная строительная компания № 11» (КСК № 11, дочернее общество АО «ДСК “Автобан”) подписали концессионное соглашение на строительство и платную эксплуатацию дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.