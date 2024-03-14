Зебры, лошади и бизоны: какие животные приедут в «Тайган» из заповедника «Аскания-нова»

Известный крымский сафари-парк «Тайган» собрал сотни редких животных. В отдельных вольерах там комфортно живут львы, тигры, волки и птицы. Каждый год коллекция зверей пополняется новыми видами. К тому же, после начала спецоперации владелец и директор парка Олег Зубков регулярно выезжает на территории новых российских регионов, чтобы помочь питомцам, которые находятся под угрозой. Некоторых приходится забирать на временную передержку в Белогорск.
В конце февраля парк «Тайган» даже подписал соглашение о сотрудничестве с биосферным заповедником «Аскания-Нова» в Херсонской области. Так как территория находится рядом с линией фронта, многие сотрудники заповедника переехали. Для содержания ухода за животными не хватает рук и еды, поэтому специалистам крымского сафари-парка важно помочь животным и обеспечить им безопасность на территории «Тайгана» на время проведения СВО.
Как рассказал КП-Крым Олег Зубков, в скором времени на новые территории с полуострова отправят 15 животных и птиц. А в Крым приедут зебры, лошади, бизоны и дрофы.
— Мы предложили свой список коллекций, которые нужны херсонскому заповеднику. Отбор проходил по потребности. Некоторые животные нужны для того, чтобы пополнить популяцию на месте. Ждем очень большое сотрудничество. Нам важно помогать и быть полезными для соседей и тем более не бросать в беде животных, которым необходим уход и комфортные условия.
Напомним, всего на полуострове уже поселили около 200 животных с новых территорий. Их удалось вывезти за восемь поездок. В начале марта Зубков вместе с помощниками снова отправился с гуманитарной миссией в Скадовск, чтобы помочь 11-ти лошадям, которые остались без присмотра в конно-спортивном клубе. Раньше на территории занимались дети и взрослые, но хозяева клуба резко уехали, не оставив животным даже немного корма. Сейчас за ними временно ухаживает школьник девятого класса местной школы. В Херсонскую область привезли четыре тонны высококачественного сена, комбикорм, рыбий жир, ветеринарные препараты и подарки.