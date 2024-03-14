Зебры, лошади и бизоны: какие животные приедут в «Тайган» из заповедника «Аскания-нова»

Напомним, всего на полуострове уже поселили около 200 животных с новых территорий. Их удалось вывезти за восемь поездок. В начале марта Зубков вместе с помощниками снова отправился с гуманитарной миссией в Скадовск, чтобы помочь 11-ти лошадям, которые остались без присмотра в конно-спортивном клубе. Раньше на территории занимались дети и взрослые, но хозяева клуба резко уехали, не оставив животным даже немного корма. Сейчас за ними временно ухаживает школьник девятого класса местной школы. В Херсонскую область привезли четыре тонны высококачественного сена, комбикорм, рыбий жир, ветеринарные препараты и подарки.