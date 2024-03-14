А так ли нам нужна «зеленая волна»? Как решают проблемы с пробками в Симферополе

На горизонте маячит лето, а значит, обстановка на дорогах полуострова станет напряжение за счет автомобилей туристов. Обострится ситуация и с парковками. В Севастополе огромные надежды на решение автопроблем возлагают на масштабные проекты дорожного строительства и регламенты по организации парковок.
В Симферополе же пошли другим путем. Власти решили запустить по столицы Крыма «зеленую волну», которая и должна очистить от заторов дороги.
— В 2023 году модернизировали 35 светофорных объектов, в этом году запланировали 30, — сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя.
Светофоры с более современной электронной «начинкой» — главная составляющая спасительной «зеленой волны». По замыслу властей такой режим принесет много радостного в жизнь автолюбителей: повысится скорость движения, сведутся к минимуму остановки у перекрестков, станет меньше ДТП и пробок.
Правда, не учтен один существенный момент — для «зеленой волны» нужно, чтобы на дороге было, как минимум, две свободные полосы. Но в Симферополе, как правило, правая крайняя постоянно забита припаркованными авто.
— Заторы возникают, потому что дороги Симферополя не рассчитаны на имеющиеся количество транспорта, которое к тому же постоянно увеличивается, — резюмируют в ведомстве.
В администрации признают, что для эффективной борьбы с пробками нужна глобальная реконструкция уличной дорожной сети, которой пока нет даже на бумаге. Хотя раньше и вели речь о строительстве улавливающих парковок.
Особого просвета по парковочным местам в столице Крыма тоже не предвидится. Хотя есть и радостная новость:
— В настоящее время рост тарифа оплаты пользования платной парковкой не предполагается, — заключили в администрации.