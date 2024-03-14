Туристический поезд «Две губернии» соединит Воронеж, Липецк и Москву

Первый рейс стартует 8 мая из Москвы в 22:05, а вернется в столицу 11 мая в 10:15. Как уверяет пресс-служба перевозчика, путешествие пройдет в формате «поезд — отель». Ночь — в пути, днем — экскурсии. В числе прочего за два дня туристы смогут побывать на липецкой «Кудыкиной горе» и посмотреть Адмиралтейскую площадь в Воронеже.