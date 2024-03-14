Туристический поезд «Две губернии» соединит Воронеж, Липецк и Москву

С 8 мая между Воронежем и Москвой начнет курсировать туристический поезд «Две губернии». Он будет двигаться по круговому маршруту «Москва — Липецк — Воронеж — Москва». Об этом сообщает телеграм-канал ОАО «РЖД».
Первый рейс стартует 8 мая из Москвы в 22:05, а вернется в столицу 11 мая в 10:15. Как уверяет пресс-служба перевозчика, путешествие пройдет в формате «поезд — отель». Ночь — в пути, днем — экскурсии. В числе прочего за два дня туристы смогут побывать на липецкой «Кудыкиной горе» и посмотреть Адмиралтейскую площадь в Воронеже.