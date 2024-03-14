Движение транспорта ограничат завтра в Симферополе

В Симферополе по ряду улиц ограничат движение транспорта. Участки некоторых дорог будут перекрыты с 7.00 до 11.00, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
Так, ограничение введут:
с 7.00 до 11.00 — улица Серова (на участке от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской);
с 7.00 до 11.00 — улица Сергеева-Ценского (на участке от улицы Караимская до улицы Севастопольской);
с 9.30 до 10.00 — улица Гоголя (на участке от проспекта Кирова до улицы Севастопольской).
Парковка транспортных средств на данных участках также будет запрещена.