Как выглядит новый туристический логотип Краснодара — показал Евгений Наумов

— Сегодня познакомился с новым туристическим брендом Краснодара. Считаю справедливым, что у нас он должен быть. Основной задачей стояло лаконично символизировать все преимущества города: динамичное развитие, активную молодежь, инвестиционную привлекательность, географическое расположение, архитектуру и так далее, — так описал бренд и новый логотип градоначальник.