Как выглядит новый туристический логотип Краснодара — показал Евгений Наумов

Глава Краснодара Евгений Наумов Telegram (18+) рассказал о новом туристическом бренде Краснодара и показал логотип. Мэр «по секрету» сообщил подписчикам, что презентация бренда состоится 23 марта в Москве на выставке «Россия» (12+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Сегодня познакомился с новым туристическим брендом Краснодара. Считаю справедливым, что у нас он должен быть. Основной задачей стояло лаконично символизировать все преимущества города: динамичное развитие, активную молодежь, инвестиционную привлекательность, географическое расположение, архитектуру и так далее, — так описал бренд и новый логотип градоначальник.
Евгений Наумов опубликовал фото логотипа, который представляет собой первую букву названия кубанской столицы в центре из солнечных лучей. Слоганом туристического бренда будет призыв: «Встречаемся в Краснодаре».