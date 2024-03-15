В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

Авторы инициативы предлагают создать под плату за текущий ремонт отдельную строку в квитанциях за ЖКУ и обязать УК раз в квартал отчитываться перед собственниками о соответствующих поступлениях и расходах. Мера сделает работу УК более качественной и прозрачной для жильцов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.