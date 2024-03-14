В Екатеринбурге заложили молодежную капсулу времени

«Послание потомкам, оставленное нынешним поколением, будет храниться 25 лет. Место для его размещения выбрано не случайно. Академический — самый юный район, где проживает более трети молодежи», — рассказал господин Орлов.



В молодежную капсулу времени положили 40 предметов. Среди них студенческие билеты всех вузов уральской столицы, футболка с надписью «Екатеринбург — город молодежи», фотографии работ уличных художников фестиваля Stenograffia, волейбольный мяч от БК «Уралочка», бейджи с мероприятий за последние два года, нагрудный знак волонтера в период пандемии, одежда бренда Putin Team, брошюра с Ночи музеев за 2023 год и многое другое. Вскрыть ее планируют в 2049 году.



Полина Хабарова.