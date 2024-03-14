На XIII Платоновский фестиваль в Воронеж приедут 15 коллективов из России, Беларуси, Казахстана, Аргентины, Мексики и Китая

— Мы привезем новое танцевальное шоу из Аргентины «Танго после заката» компании Хермана Корнехо, танцоры которого в прошлом году покорили наших зрителей. Кроме того, воронежцы, наконец, увидят спектакль «Материнское сердце», который из-за форс-мажорных обстоятельств не смогли показать в прошлом году (из-за введения режима КТО, — ред.), — отметила исполняющая обязанности директора Платоновского фестиваля Елена Ашкова. — Очень интересным обещает быть концерт оркестра громкоговорителей. Еще одной изюминкой программы станет уличная акция — аудио-спектакль-променад по письмам Платонова жене, это посвящение 125-летию писателя.