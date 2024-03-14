На XIII Платоновский фестиваль в Воронеж приедут 15 коллективов из России, Беларуси, Казахстана, Аргентины, Мексики и Китая

14 марта дирекция Платоновского фестиваля озвучила программу 13-го сезона форума искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 30 июня.
В этом году на Платоновфест приедут более 15 коллективов — артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кургана, а также Беларуси, Казахстана, Армении и далеких Аргентины, Мексики, Китая. В программе будут и традиционные жанры — драматические, хореографические и кукольные спектакли, концерты академической и современной музыки, выставки, книжная ярмарка, творческие встречи и опен-эйры, а также новые фишки.
Откроется XIII форум искусств фестивалем уличных театров, который пройдет в парке «Алые паруса» и продлится два дня — 1 и 2 июня.
В театральной части Платоновфеста заявлены такие бриллианты как шекспировская драма «Макбет» Театра Наций и булгаковская «Зойкина квартира» Московского драматического театра имени Пушкина. В афише форума искусств также — саундрама о великом казахском певце и его скануне, стендап-драма с танцами на трех языках, две кукольных истории по Платонову (из Бреста и Кургана), китайская хореография, аргентинское танго.
— Мы привезем новое танцевальное шоу из Аргентины «Танго после заката» компании Хермана Корнехо, танцоры которого в прошлом году покорили наших зрителей. Кроме того, воронежцы, наконец, увидят спектакль «Материнское сердце», который из-за форс-мажорных обстоятельств не смогли показать в прошлом году (из-за введения режима КТО, — ред.), — отметила исполняющая обязанности директора Платоновского фестиваля Елена Ашкова. — Очень интересным обещает быть концерт оркестра громкоговорителей. Еще одной изюминкой программы станет уличная акция — аудио-спектакль-променад по письмам Платонова жене, это посвящение 125-летию писателя.
В музыкальной программе Платоновфеста выступят оперная дива Хибла Герзмава, симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Мексиканские музыканты Леонардо Санчес и Mi México querido сыграют под стенами дворца Ольденбургских. Опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце» познакомит с творчеством артистов из разных уголков мира (имена выступающих объявят в ближайшее время).
Полную афишу Платоновфеста мы скоро опубликуем на нашем сайте. Выставочную, литературную и образовательную программу дирекция обещает объявить позднее.