Два 26-этажных общежития начнут строить в Ростове-на-Дону в 2026 году

В Ростове-на-Дону забили первую сваю на месте строительства двух будущих 26-этажных общежитий. Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета.
Кроме установки сваи, знаменующей начало строительства, ректором вуза Бесарионом Месхи была заложена специальная памятная монета. Также территорию освятил настоятель храма святой мученицы Татианы, иерей Денис Сакович.
Возведение общежитий — мужского и женского — должны начать в 2026 году. Под объекты выделили 39 558,50 кв. метра. Новые здания собираются «сделать эллипсообразными, развернуть друг к другу под углом 85 градусов и соединить галереей на уровне второго этажа».
На первых этажах планируют разместить помещения общественного и служебного назначения, со 2 по 25 этажи будут располагаться жилые комнаты, 20 из которых оборудуют для маломобильных людей. Всего в двух новых зданиях смогут жить 1 984 человека.