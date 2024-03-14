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Обеспечивать безопасность в Москве во время выборов будут 18,5 тысячи человек

Общественный порядок в Москве во время выборов Президента России с 15 по 17 марта ежедневно будут обеспечивать более 18,5 тысячи человек.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Отдать свой голос онлайн можно в те же даты круглосуточно — с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Предусмотрены гарантированные награды и дополнительные розыгрыши для тех, кто выберет онлайн-голосование. Узнать больше можно на странице проекта.