Обеспечивать безопасность в Москве во время выборов будут 18,5 тысячи человек

Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.
Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Отдать свой голос онлайн можно в те же даты круглосуточно — с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.
Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Предусмотрены гарантированные награды и дополнительные розыгрыши для тех, кто выберет онлайн-голосование. Узнать больше можно на странице проекта.