Обеспечивать безопасность в Москве во время выборов будут 18,5 тысячи человек

Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Предусмотрены гарантированные награды и дополнительные розыгрыши для тех, кто выберет онлайн-голосование. Узнать больше можно на странице проекта.