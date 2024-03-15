Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

Избавиться от запаха жареной рыбы на кухне поможет лавровый лист. Такой способ назвали эксперты издания «БелНовости». Чтобы убрать запах, понадобится взять один лавровый лист и поджечь его. «В помещении появится яркий и приятный аромат, который без проблем замаскирует рыбный запах», — говорится в материале.