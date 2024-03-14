Наурыз по-новому: какие мероприятия пройдут в Алматы в честь праздника

По информации акимата, одно из главных событий — большое праздничное шествие «Көш. Наурыз — думан» состоится 21 марта. В конном и костюмированном параде примут участие порядка 500 человек.
Главные концерты с участием звезд эстрады будут организованы 21 марта на площади Астана и площади перед Дворцом Республики, а также во всех основных площадках районов города.
«Итак, в течение 10 дней в период “Наурызнама” алматинцы и гости мегаполиса могут посетить тематические выставки ремесленников и прикладного искусства, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в праздничных благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и различных конкурсах».
К слову, среди супружеских пар, которые создали семью 25 и 50 лет назад, будет организован конкурс «Күміс кереге» және «Алтын шаңырақ». Также в медучреждениях запланирована акция по прохождению скринингов целевых групп и профилактические осмотры жителей города.
«Портные по пошиву современной национальной одежды восхитят зрителей и готовятся к неделе моды “Тұмар”, также представители фэшн-индустрии могут заявить о себе, приняв участие в конкурсе национальной одежды Fashion show. Союз этнодизайнеров с 17 по 24 марта на Арбате проведет ярмарку изделий ручной работы. Экоактивисты, представители коммунальных служб и неравнодушные граждане проведут акцию по посадке деревьев, очистке водоемов и уборке дворовых территорий».
Практически во всех театрах Алматы будут проходить представления как для детей, так и для взрослых. К примеру, Театр кукол по мотивам казахских народных сказок готовит спектакли «Қаңбақ шал», «Ұр, тоқпақ!» и «Ер Төстік», Казахский государственный цирк проведет несколько благотворительных выездных представлений в детских домах, артисты «Алматы әуендері» организуют благотворительные концерты в центрах социальных услуг, театр традиционного искусства «Алатау» представит спектакль «Мәмлүк. Сұлтан Бейбарыс», проведет ряд благотворительных концертов, в музеях Алматы запланирован день открытых дверей, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа организует театрализованный музыкальный вечер «Ән жүйрігі Біржан сал», в Государственном архиве будет показ традиции и обрядов казахского народа: ұзату, бет-ашар, тұсау кесер, атастыру, в библиотеках города состоится викторина, книжные выставки и этнофестиваль «Берекенің ұлы мерекесі — әз-Наурыз!» и другие тематические мероприятия.
Главные праздничные концерты на Наурыз мейрамы пройдут в нескольких локациях: 21 марта в 11:00 на площади Астана «НАУРЫЗ — БЕРЕКЕ БАСТАУЫ», 21 марта в 11:00 на территории Казахской национальной академии искусств им. Жургенова, 21 марта в 12:00 на площади имени Абая (перед Дворцом Республики), а также