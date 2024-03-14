Наурыз по-новому: какие мероприятия пройдут в Алматы в честь праздника

Практически во всех театрах Алматы будут проходить представления как для детей, так и для взрослых. К примеру, Театр кукол по мотивам казахских народных сказок готовит спектакли «Қаңбақ шал», «Ұр, тоқпақ!» и «Ер Төстік», Казахский государственный цирк проведет несколько благотворительных выездных представлений в детских домах, артисты «Алматы әуендері» организуют благотворительные концерты в центрах социальных услуг, театр традиционного искусства «Алатау» представит спектакль «Мәмлүк. Сұлтан Бейбарыс», проведет ряд благотворительных концертов, в музеях Алматы запланирован день открытых дверей, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа организует театрализованный музыкальный вечер «Ән жүйрігі Біржан сал», в Государственном архиве будет показ традиции и обрядов казахского народа: ұзату, бет-ашар, тұсау кесер, атастыру, в библиотеках города состоится викторина, книжные выставки и этнофестиваль «Берекенің ұлы мерекесі — әз-Наурыз!» и другие тематические мероприятия.