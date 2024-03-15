Калининградцам обещают аномальное тепло, а затем — резкое похолодание

«В пятницу и субботу нас ждет аномально теплая погода с вероятностью “перекрытия” суточных рекордов, а уже в воскресенье — холод, усиление ветра и осадки в смешанных фазах в тыловом секторе циклона. И если в пятницу обойдется без существенных осадков, то в субботу пик тепла будет сопровождаться конвективными процессами — вероятны ливни и грозы. В общем — сплошная весення нестабильность и “борьба сезонов”», — говорится в сообщении группы.