Какой сегодня праздник: 15 марта

Что празднуют в России и мире
Планета отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник установлен в честь события 15 марта 1962 года, когда президент США Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя». Документ закрепил четыре основных права покупателя: на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным.
Международный день защиты бельков появился по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Из-за своего красивого и ценного меха бельки — детеныши гренландского тюленя — являются объектом охоты многие десятилетия. В странах проходят акции, демонстрации и пикеты против убийства этих животных.
В Белоруссии 15 марта отмечают День Конституции, поскольку именно в этот день в 1994 году была принята первая Конституция суверенной Беларуси. Дата содержится в перечне государственных праздников, но является рабочим днем.
В Японии — Хонэн-мацури — Праздник богатого года. Это синтоистский фестиваль процветания и плодородия, который отмечают в городе Комаки. Символами праздника являются огромный фаллос и богиня плодородия Тамахимэ-но микото. Фаллос символизирует воина Такэ-ина-данэ, мужа богини, навещающего свою супругу.
Знаменательные события
В 1800 году в Санкт-Петербурге завершилось строительство императорского дворца — Михайловского замка.
В 1812 году в США в штате Калифорния основано первое русское поселение — крепость Форт-Росс.
В 1907 году в финский однопалатный Сейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.
В 1990 году Михаил Горбачев избран первым и единственным в истории СССР президентом.
Кто родился
15 марта 1767 года родился седьмой президент США Эндрю Джексон (годы правления 1829−1837). При нем началось выселение индейцев в штат Оклахома, он установил новые таможенные тарифы и ввел кредитную политику с устойчивым обеспечением, что стало одним из факторов финансового кризиса 1837 года. Джексон также считается основателем Демократической партии США.
100 лет исполняется со дня рождения советского писателя и общественного деятеля Юрия Бондарева. Его произведения — о войне и армии, сталинских репрессиях и судьбах русской интеллигенции. Широкую известность Бондареву принесли повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». Они считаются выдающимися образцами жанра лирической фронтовой повести. Юрий Бондарев скончался в марте 2020 года.
Также 15 марта родились итальянская певица Сабрина, американская актриса Ева Лонгория, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саунин, финский рок-музыкант Тимо Котипелто и другие.