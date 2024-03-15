Какой сегодня праздник: 15 марта

15 марта 1767 года родился седьмой президент США Эндрю Джексон (годы правления 1829−1837). При нем началось выселение индейцев в штат Оклахома, он установил новые таможенные тарифы и ввел кредитную политику с устойчивым обеспечением, что стало одним из факторов финансового кризиса 1837 года. Джексон также считается основателем Демократической партии США.