Выходные в Воронеже: Масленица и бесплатные концерты

МАСЛЕНИЦА.
Можно посетить народные гуляния в разных районах города.
15, 16 и 17 марта на Масленицу приглашает театр оперы и балета. Празднование народного обычая начнется с театрального фойе. Перед спектаклем и в антрактах гости смогут отведать традиционные масленичные блины и увидеть тематическую музыкальную программу. А на большой сцене в этот вечер покажут оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Композитор черпал вдохновение в напевах родной земли, сюжетах былин, исторических хроник, легенд и сказок. Основным источником самобытности его стиля стало обращение к русскому музыкальному фольклору. Весенняя сказка «Снегурочка» была его любимым творением. Действие оперы как раз проходит в дни славянского праздника встречи весны. А древний обряд проводов Масленицы воспроизведен в самой масштабной хоровой сцене спектакля. 12+
16 марта Масленичные гуляния запланированы в заповеднике — на территории Бобрового городка. Для посетителей приготовили тематическое представление и концерт, выступление ростовых кукол, народные игры, конкурсы, мастер-класс. Желающие смогут посетить выставку предметов русского быта в помещении музея имени Пескова, посмотреть на работы народных мастеров и прокатиться на лошади. И, конечно, всех гостей ждет угощение — горячий чай с блинами. Начало в 11.00. 6+
16 марта «Масленичный хоровод» пройдет в музее-квартире Мордасовой. В программе интерактивный кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок «Кот Хвастуша, Блин Болтуша и волшебная сметана», выступление детских фольклорных коллективов и мастер-класс по изготовлению куклы «Масленицы». В 12.00. 6+
16 марта театрализовано-концертная программа «Масленица пришла! Открывай ворота!» пройдет в парке Шинников (ул. Ростовская 39в). Воронежцы могут поучаствовать в семейном конкурсе блинов «Блинная горка». Начало в 15.00. 6+ 17 марта праздничная программа, посвященная Масленице, пройдет в сквере ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1). Начало в 11.00 (6+).
А в 12.00 праздник с играми, мастер-классами и блинами стартует у ТРК «Арена» (б. Победы, 23б). (6+).
17 марта народные гуляния «Проводы Масленицы» в духе русских традиций с играми, состязаниями, блинами организуют на открытой площадке института искусств (ул. Лизюкова, 42). 12+
17 марта отметить Масленицу можно и зоопитомнике «Червленый Яр» (ул. Смородиновая, 2д). Зоопарк, чьим структурным подразделением является зоопитмник, вместе с артистами театра кукол приглашают воронежцев на озорные и сытные проводы зимы. Это масленичное представление с веселыми конкурсами, плясками да частушками. Праздник пройдет на площадке у сцены. Начало в 15.00. 6+
16 и 17 марта отпраздновать можно и в парке детского и семейного отдыха «Нелжа. Ру». Там приготовили две программы. «Широкая масленица» — праздник с шумными гуляньями, сказочными персонажами, катаниями с масленичной горы, спортивными состязаниями и погружением в русские традиции, и, конечно же, блинами. В 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 (6+). А в программе «Путешествие в масленицу» — экспедиция в Сказочный лес, этнографическое путешествие, освоение навыков выживания в зимнем лесу, потешные состязания, блины с пылу с жару. В 14.30, 16.00, 17.30 (12+).
В эти дни в замке можно посмотреть музейную программу «Как зима с весной мирились». Основная часть мероприятия пройдет в Фельдшерском доме. Посетителей ждет театрализованная экскурсия, в рамках которой им предстоит помирить двух сестер Зиму и Весну. Гостей ждут игры, конкурсы, загадки. 6+
17 марта «Широкая масленица» пройдет на Воронежском ипподроме. Подготовлена насыщенная программа с выступлениями народных ансамблей, конкурсами и эстафетами, сжиганием чучела. А также блины. В 12.00. Вход свободный. 6+
17 марта сжигание чучела обещают и на Show fest «Масленица» в Farm&Village. Полное погружение в славянские традиции проводов холодной зимы и встречи солнечной весны. Гуляния, хороводы и конкурсы, русские народные песни и танцы, блины. С 13.00 до 18.00. 6+
17 марта в 14.00 можно посетить Масленицу в парке «Дельфин» — будут ярмарка, дегустация блинов, аквагрим и фотозоны. 6+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
15 марта на площади у музея-диорамы в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией пройдет молодежный флешмоб «Крымская весна». 16+
В специальной городской библиотеке искусств имени Пушкина 17 марта пройдет два бесплатных концерта.
В 13.00 для посетителей споет известная воронежская певица, Народная артистка РФ Екатерина Молодцова. Она выступит с программой «Песен щедрая душа». Начало в 13.00, вход свободный, 12+. А в 16.00 пройдет концерт «Весенние песни» народно-эстрадного отделения вокальной студии «Вдохновение» городского дворца культуры. Вход свободный, 12+.
СПЕКТАКЛИ.
В театре драмы 16 и 17 марта в 18.00 спектакль «Дон Кихот» (16+).
В Камерном театре 17 марта в 18.00 постановка «Привидения» (16+).
В арт-центре «Прогресс» 16 марта в 13.00 спектакль «Каштанка» (6+), а в 19.00 — «Правила поведения в современном обществе» (16+), а 17 марта в 18.00 постановка «Сон смешного человека» (16+).