Аналитики: цены на жилье в России растут быстрее стоимости строительства.

Как отметили в компании, если среднегодовые цены на первичное жилье в России выросли с 2019 года более чем в два раза — с 62,3 тысячи до 132,6 тысячи рублей за квадратный метр, то средняя стоимость строительства за это время увеличилась лишь на 44% — с 42,6 тысячи до 61,5 тысячи рублей за «квадрат», а ее доля в структуре цены квадратного метра снизилась почти на 22 процентных пункта — до 46%. Расходы же, не связанные с строительно-монтажными работами, выросли в 3,6 раза — до 71,2 тысячи рублей за «квадрат».