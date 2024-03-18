Аналитики: цены на жилье в России растут быстрее стоимости строительства.

МОСКВА, 15 мар — РИА Недвижимость. Российские новостройки дорожают значительно быстрее роста стоимости строительства и стройматериалов: доля расходов, не связанных непосредственно со строительно-монтажными работами, в цене квадратного метра увеличилась за последние десять лет на 31 процентный пункт — до 54%, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПРО.
Аналитики компании провели исследование, в котором рассмотрели структуру стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России в 2013—2023 годах. Они разделили составляющие стоимости жилья на две группы: стоимость строительно-монтажных работ, включая стройматериалы, и все остальное.
В первую категорию, в частности, вошли материальные затраты (стоимость материалов, деталей и конструкций), оплата труда и единый социальный налог, амортизация. Во вторую попали прибыль девелопера, затраты на права на землю, возведение наружных коммуникаций и благоустройство, подключение к инженерным сетям, ввод дома в эксплуатацию, рекламу, содержание компании, выплаты по кредитам.
«В ходе исследования эксперты установили, что рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья происходит прежде всего по причине роста расходов, не связанных со строительными материалами или строительно-монтажными работами. Их доля увеличилась за последние десть лет на 31 процентный пункт — с 23 до 54%. Доля стоимости стройматериалов при этом снизилась в 1,7 раза — с 45 до 27%», — рассказали в СМПРО.
Как отметили в компании, если среднегодовые цены на первичное жилье в России выросли с 2019 года более чем в два раза — с 62,3 тысячи до 132,6 тысячи рублей за квадратный метр, то средняя стоимость строительства за это время увеличилась лишь на 44% — с 42,6 тысячи до 61,5 тысячи рублей за «квадрат», а ее доля в структуре цены квадратного метра снизилась почти на 22 процентных пункта — до 46%. Расходы же, не связанные с строительно-монтажными работами, выросли в 3,6 раза — до 71,2 тысячи рублей за «квадрат».
Таким образом, авторы исследования делают вывод, что основными драйверами роста стоимости жилья в России являются не строительно-монтажные работы и не строительные материалы, а рост доли прибыли девелоперов и затрат на земельные участки, коммуникации, подключение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, рекламу и обслуживание кредитов.