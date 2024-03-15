Что произошло в Иркутске в ночь на 15 марта 2024 года: последние новости

В Иркутске активно воплощается национальный проект «Безопасные качественные дороги». К 2024 году планируется обновить 18 участков городских улиц, в том числе участок на Байкальской между зданиями № 265Б и № 291А. Компания «Союз-Град», победившая на конкурсе, приступит к работам в середине следующего месяца. План работы до 1 ноября включает в себя санитарную обрезку деревьев, снос старого асфальта и других элементов инфраструктуры, а также установку новых компонентов.