Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 15 марта

ЧП произошло 14 марта на Колыме. Вертолет Ми-8, на борту которого находились два десятка человек, рухнул с высоты. Он летел до Омсукчана и приземлился в 75 километрах от Северо-Эвенкского района. Предварительно, среди пассажиров есть погибшие. Сообщается, что на борту летели вахтовики.
В Хабаровском крае начались выборы президента России. В связи с этим в некоторых школах города отменили уроки. Однако совсем все занятия отменять не будут, оставят алгебру, геометрию, ИЗО и литературу. Для школьников проведут внеурочные занятия по краеведению.
Две школьницы попали в ДТП в Хабаровском крае. Десятилетних девочек сбили прямо на пешеходном переходе в Ванинском районе. Проверку организовала прокуратура. Все произошло вечером 14 марта в поселке Октябрьский. Девочкам оказали медицинскую помощь, они получили ушибы.