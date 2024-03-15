Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 15 марта

ЧП произошло 14 марта на Колыме. Вертолет Ми-8, на борту которого находились два десятка человек, рухнул с высоты. Он летел до Омсукчана и приземлился в 75 километрах от Северо-Эвенкского района. Предварительно, среди пассажиров есть погибшие. Сообщается, что на борту летели вахтовики.