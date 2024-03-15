Более 110 тысяч просмотров: девушка из Красноярска спела «дуэтом» с гудящей трубой

София Кефер из Красноярска записала видео с гудящей трубой в общежитии. Девушка с музыкальным подходом обыграла ситуацию, которая встречается достаточно часто в многоквартирных домах и общежитиях.
Она выложила видео в одну из социальных сетей, которое внезапно стало популярным. Только на одной платформе Х видео с трубой посмотрели более 110 тысяч раз.
София сейчас учится в Петербургской государственной консерватории. До этого был Красноярский колледж искусств имени П. И. Иванова-Радкевича, где она обучалась скрипке.
Девушка рассказала изданию «Наш Красноярский край», что не ожидала такого отклика, а видео записывала смеха ради и для друзей. Трубу, кстати, уже починили.
Позже она случайно удалила видео, но восстановила запись VK, где еще выложила новое видео — уже со своей аранжировкой.