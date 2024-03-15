Приняла опухоль за ожирение: в Приморье врачи спасли 60-летнюю женщину

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как врачи этого роддома спасли роженицу, у которой нашли гигантскую миому. Миому обнаружили у 38-летней жительницы Дальнегорска, которая носила под сердцем второго ребенка. Опухоль разрасталась на протяжении пяти лет и дошла до гигантских показателей: вес — 600 граммов, длина — 20 сантиметров. Для миомы это катастрофический размер. Опухоль заполнила практически всю матку. К счастью, роженица попала в руки профессионалов.