Приняла опухоль за ожирение: в Приморье врачи спасли 60-летнюю женщину

В третий роддом Владивостока экстренно поступила 60-летняя пациентка с двухкилограммовой кистой, которую она принимала за ожирение. Женщине назначили операцию, выяснилось, что на правом яичнике у нее была огромная киста диаметром 55 сантиметров и весом в 2 килограмма 636 грамм, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
После хирургического вмешательства женщина пробыла в отделении гинекологии около пяти дней. За это время ее самочувствие улучшилось, и ее благополучно выписали домой.
«Наш роддом готов оказать всю необходимую, а главное безопасную медицинскую помощь всем нашим пациентам! Мы очень рады, что нас выбирают и к нам едут пациенты со всего Приморского края! Наши двери всегда открыты!» — рассказала главный врач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как врачи этого роддома спасли роженицу, у которой нашли гигантскую миому. Миому обнаружили у 38-летней жительницы Дальнегорска, которая носила под сердцем второго ребенка. Опухоль разрасталась на протяжении пяти лет и дошла до гигантских показателей: вес — 600 граммов, длина — 20 сантиметров. Для миомы это катастрофический размер. Опухоль заполнила практически всю матку. К счастью, роженица попала в руки профессионалов.