Небольшой снег и порывы ветра ожидаются в Иркутской области 15 марта

Вот и прошла первая половина марта. Ночью столбики термометров все еще опускаются до −11…-15 градусов, зато днем погода продолжает радовать сибиряков плюсовой температурой. Можно посвятить пятницу и выходные дни прогулкам по городу или выбраться на природу. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 15 марта 2024 года.