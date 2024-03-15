Небольшой снег и порывы ветра ожидаются в Иркутской области 15 марта

Вот и прошла первая половина марта. Ночью столбики термометров все еще опускаются до −11…-15 градусов, зато днем погода продолжает радовать сибиряков плюсовой температурой. Можно посвятить пятницу и выходные дни прогулкам по городу или выбраться на природу. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 15 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 15 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура −2…+3 градуса, а при облачной погоде −7…-12 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 15 марта 2024 года будет облачной, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области обстановка в акватории Малого Моря нестабильна.