На экранах в Новосибирских МФЦ начали показывать ориентировки на пропавших людей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» и МФЦ Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь ориентировки на пропавших людей будут транслироваться на экранах в многофункциональных центрах региона.



«Это позволит значительно расширить охват аудитории и повысить шансы на то, что люди, обладающие важной информацией, смогут опознать пропавших», — отметили в пресс-службе «ЛизаАлерт».



Кроме трансляции ориентировок, в МФЦ будут размещены фото и видео материалы, носящие информационный характер.



По данным статистики отряда «ЛизаАлерт», за февраль 2024 года по всей России было получено 2990 заявок на поиск пропавших людей. Из них 2020 человек были найдены живыми, 136 — к сожалению, погибли, а 148 — воссоединились со своими близкими. В Новосибирской области за тот же период поступило 76 заявок.