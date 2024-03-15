От −5 до −14 градусов обещают синоптики в Новосибирске 15 марта

Перед тёплыми выходными в Новосибирске ещё какое-то время будут стоять небольшие холода. В ночь на 15 марта похолодает до −9…-11, в пригороде до −14 градусов, а днём будет −5…-7.
— Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, — сообщают синоптики.
По области похолодает до −9…-14, местами до −23 градусов. Днём будет около −4…-9. Местами пройдёт небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах сильная гололедица.