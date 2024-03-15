Детская площадка мечты появится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани началось строительство новой детской площадки, которая будет расположена по адресу Батарейная, 5, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города. В настоящее время заканчивается установка временного ограждения на время проведения работ, после чего начнется демонтаж старых конструкций.
Концепция проекта была разработана на основе предложений и пожеланий жителей, высказанных в ходе опросов. Кроме того, дети с помощью макетов продемонстрировали свои идеи о детской площадке мечты.
В результате на площадке будет установлен навес в форме перголы, а также будут созданы зоны для командных и тихих игр для детей до семи лет, а также для более активных игр для детей от 7 до 14 лет. Предусмотрены также качели и зона отдыха для родителей.
Инициативу по созданию новой детской площадки поддержал мэр города Константин Шестаков. Он отметил, что получился качественный проект, который был детально проработан.
Полностью завершить работы по благоустройству площадки планируется к 1 августа 2024 года.
Напомним, во Владивостоке появится новое место для активного образа жизни и творческого развития — видовая воркаут-площадка и арт-объект «Точка Роста». Инициатива будет реализована на популярной «Тропе здоровья».