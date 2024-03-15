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Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл «Кузбассу» в полуфинале Чемпионата России

Армейцы примут участие в матче за третье место с московским «Динамо».
Источник: ХК "СКА-Нефтяник"

В Кемерово состоялся ответный матч полуфинала Суперлиги по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяником» и кемеровским «Кузбассом». В этот раз дальневосточники снова уступили сибирякам и выбыли из борьбы за звание чемпиона страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Кузбасс» в этом сезоне — абсолютный лидер по результативности, поэтому сюрпризов никто не ожидал. Результат не заставил себя долго ждать — табло после первого тайма показывало счет 7:3 в пользу хозяев площадки.

Второй тайм принес армейцам только один гол в свою пользу, при этом кемеровчане ответили пятью результативными ударами, как итог — 12:4 и «СКА-Нефтяник» теряет на время чемпионский титул.

В борьбе за третье место хабаровчане встретятся с московским «Динамо», который накануне уступил архангельскому «Воднику». Игра состоится 19 марта и также пройдет в Кемерово.