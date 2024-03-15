Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл «Кузбассу» в полуфинале Чемпионата России

В Кемерово состоялся ответный матч полуфинала Суперлиги по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяником» и кемеровским «Кузбассом». В этот раз дальневосточники снова уступили сибирякам и выбыли из борьбы за звание чемпиона страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Кузбасс» в этом сезоне — абсолютный лидер по результативности, поэтому сюрпризов никто не ожидал. Результат не заставил себя долго ждать — табло после первого тайма показывало счет 7:3 в пользу хозяев площадки.
Второй тайм принес армейцам только один гол в свою пользу, при этом кемеровчане ответили пятью результативными ударами, как итог — 12:4 и «СКА-Нефтяник» теряет на время чемпионский титул.
В борьбе за третье место хабаровчане встретятся с московским «Динамо», который накануне уступил архангельскому «Воднику». Игра состоится 19 марта и также пройдет в Кемерово.