Песню школьника из Хабаровска про комаров и мух переделают в шоу «Конфетка» на ТНТ

В субботу на ТНТ (16+) выйдет финальный выпуск шоу «Конфетка» (16+), в котором зрители увидят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а также 5 переделок этих творений от звезд, которые точно знают, как сделать из песни настоящую «Конфетку». Зрители в зале и члены жюри выберут самые лучшие номера, а победитель — автор лучшего хита, получит приз в 300 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала.