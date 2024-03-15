Песню школьника из Хабаровска про комаров и мух переделают в шоу «Конфетка» на ТНТ

В субботу на ТНТ (16+) выйдет финальный выпуск шоу «Конфетка» (16+), в котором зрители увидят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а также 5 переделок этих творений от звезд, которые точно знают, как сделать из песни настоящую «Конфетку». Зрители в зале и члены жюри выберут самые лучшие номера, а победитель — автор лучшего хита, получит приз в 300 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Ради участия в шоу «Конфетка» авторы песен приезжают из самых разных уголков России. Так, 12-летний Глеб Иорданов приехал на съемки из Хабаровска. В шоу «Конфетка» школьник принял участие с песней «Мухи, комары» (0+). Глеб не ходит в музыкальную школу, но это не мешает ему писать песни.
«У меня фобия насекомых, поэтому я написал песню “Мухи, комары”. Особых кумиров у меня нет, поэтому мне все равно, кто исполнит мою песню. Участие для меня не главное, главное — победа», — рассказал участник из Хабаровска Глеб Иорданов.
Если Глебу удастся выиграть 300 тысяч рублей, он планирует потратить деньги на покупку звукозаписывающего оборудования.
Кто из звезд переделал песню юного хабаровчанина, смотрите в субботу, 16 марта в 21.00, в новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ.