Сильные перепады температуры прогнозируются в Новосибирской области

По данным сайта world-weather.ru, с 14 по 16 марта днем столбики термометров опустятся от −4 до −7 градусов, а ночью до −10 градусов.
С 17 по 19 марта наступит кратковременное потепление и температура воздуха днем будет до +1 градуса.
Однако в конце месяца, с 20 по 24 марта в Новосибирскую область вновь вернутся морозы. Днем температура воздуха составит от −10 до −15 градусов, а ночью опустится до −12.
Синоптики сообщают, что самой холодной станет ночь с 22 на 23 марта, во время которой ожидается до −20 градусов.