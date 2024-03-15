Хабаровск удостоился премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

Почётная награда была присуждена в номинации «Семья» за вклад в развитие традционных семейных ценностей и укрепление общественного здоровья. Как отметило управление социального развития города, результат конкурса показывает, что регион стремится к созданию крепкой социальной основы, на которой строятся будущие поколения.