Хабаровск удостоился премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

Почётная награда была присуждена в номинации «Семья» за вклад в развитие традционных семейных ценностей и укрепление общественного здоровья. Как отметило управление социального развития города, результат конкурса показывает, что регион стремится к созданию крепкой социальной основы, на которой строятся будущие поколения.
«Инициативы Хабаровска в этой области включают в себя обширный перечень программ, направленных на поддержку семей. Среди них — меры по улучшению качества жизни горожан старшего поколения и созданию возможностей для самореализации молодежи», — сообщает мэрия.
Напомним, с 2025 года в регионе начнётся реализация национального проекта «Семья», который запустил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Накануне нацпроект обсудили на президиуме регионального правительства с участием губернатора Михаила Дегтярёва.