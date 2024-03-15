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Хабаровск удостоился премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

Хабаровск удостоился премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики», сообщает пресс-служба городской администрации.
Источник: Мэрия Хабаровска

Почётная награда была присуждена в номинации «Семья» за вклад в развитие традционных семейных ценностей и укрепление общественного здоровья. Как отметило управление социального развития города, результат конкурса показывает, что регион стремится к созданию крепкой социальной основы, на которой строятся будущие поколения.

«Инициативы Хабаровска в этой области включают в себя обширный перечень программ, направленных на поддержку семей. Среди них — меры по улучшению качества жизни горожан старшего поколения и созданию возможностей для самореализации молодежи», — сообщает мэрия.

Напомним, с 2025 года в регионе начнётся реализация национального проекта «Семья», который запустил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Накануне нацпроект обсудили на президиуме регионального правительства с участием губернатора Михаила Дегтярёва.