Самые пожароопасные районы города назвали в мэрии Новосибирска

Чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем, сообщили в мэрии Новосибирска.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, в этом году в городе произошло 279 пожаров, что на 27% больше, чем в 2023 году.
В жилом секторе произошло 160 пожаров, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В многоквартирниках пожары происходили 67 раз — на 72% больше, чем в 2023 году. В частных домах произошел 51 пожар, в СНТ — 4 пожара.
Во всех районах Новосибирска, кроме Центральног, фиксируется увеличение общего количества пожаров. Наиболее неблагоприятными считаются Октябрьский (51 пожар, двое погибших), Ленинский (48 пожаров, четверо погибших), Дзержинский (40 пожаров и трое погибших) и Кировский (36 пожаров и один погибший) районы.
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