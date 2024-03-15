Самые пожароопасные районы города назвали в мэрии Новосибирска

В жилом секторе произошло 160 пожаров, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В многоквартирниках пожары происходили 67 раз — на 72% больше, чем в 2023 году. В частных домах произошел 51 пожар, в СНТ — 4 пожара.