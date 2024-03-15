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Самые пожароопасные районы города назвали в мэрии Новосибирска

С начала 2024 года самым пожароопасными районами стали Октябрьский, Ленинский и Дзержинский.
Источник: Сиб.фм

Чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем, сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, в этом году в городе произошло 279 пожаров, что на 27% больше, чем в 2023 году.

В жилом секторе произошло 160 пожаров, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В многоквартирниках пожары происходили 67 раз — на 72% больше, чем в 2023 году. В частных домах произошел 51 пожар, в СНТ — 4 пожара.

Скончались при пожарах с начала 2024 года 14 человек, травмы получили 28 человек.

Во всех районах Новосибирска, кроме Центральног, фиксируется увеличение общего количества пожаров. Наиболее неблагоприятными считаются Октябрьский (51 пожар, двое погибших), Ленинский (48 пожаров, четверо погибших), Дзержинский (40 пожаров и трое погибших) и Кировский (36 пожаров и один погибший) районы.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывали о том, что в Новосибирске на улице Пархоменко легковушка въехала в грузовик.

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