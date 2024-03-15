В Иркутске начали строить новую школу в микрорайоне Союз

В Иркутске начали строительство новой школы в микрорайоне Союз на 1 225 мест. В настоящее время ведется разработка котлованов, забивка свай и устройство ростверка одновременно на четырех блоках. Об этом сообщают в администрации города.
— Ранее стройплощадку огородили, провели там подготовку. Всего будет возведено семь трехэтажных учебных блоков и один технический блок. В учреждении разместят 49 классов, специализированные кабинеты, спортивный и зрительный залы, бассейн, библиотеку, дополнительные помещения для факультативов, группы продленного дня, медицинский блок и столовую, — говорят в администрации.
Кроме того, здание оборудуют лифтами, создадут необходимые условия для инвалидов. Планируется обустроить наземный переход, который соединит школу со спортплощадкой. Закончить строительство планируется в декабре 2027 года.