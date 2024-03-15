В Иркутске начали строить новую школу в микрорайоне Союз

— Ранее стройплощадку огородили, провели там подготовку. Всего будет возведено семь трехэтажных учебных блоков и один технический блок. В учреждении разместят 49 классов, специализированные кабинеты, спортивный и зрительный залы, бассейн, библиотеку, дополнительные помещения для факультативов, группы продленного дня, медицинский блок и столовую, — говорят в администрации.