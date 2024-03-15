В Новосибирске в Первомайском районе закроют парковку

Как сообщает мэрия Новосибирска, с 15 марта в Первомайском районе будет перекрыта парковка. Ограничение коснется парковки по нечетной стороне улицы Заречная от дома № 17 до дома № 9, а также по четной стороне улицы Узорная от дома № 2 до улицы Одоевского.
Ограничения произошли из-за временной уборки дороги и улицы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что по данным сайта world-weather.ru, с 14 по 16 марта днем столбики термометров опустятся от −4 до −7 градусов, а ночью до −10 градусов. Синоптики сообщают, что самой холодной станет ночь с 22 на 23 марта.