Иностранцы со Всемирного фестиваля молодёжи посетили Хабаровский край

В краевую столицу приехали молодые граждане Непала, Бразилии, Пакистана, Сербии, Молдовы, Казахстана и других государств. Гости нанесли визит в Краевой музей имени Гродекова, где познакомились с историей региона, побывали на площади Славы и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а также увидели главный православный храм Хабаровска — Спасо-Преображенский кафедральный собор.