Иностранцы со Всемирного фестиваля молодёжи посетили Хабаровский край

Участники Всемирного фестиваля молодёжи из разных стран посетили Хабаровский край в рамках культурного обмена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В краевую столицу приехали молодые граждане Непала, Бразилии, Пакистана, Сербии, Молдовы, Казахстана и других государств. Гости нанесли визит в Краевой музей имени Гродекова, где познакомились с историей региона, побывали на площади Славы и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а также увидели главный православный храм Хабаровска — Спасо-Преображенский кафедральный собор.
В завершение дня участники молодежной делегации отправились в «Краевой центр образования», где их ожидала интересная и насыщенная программа.
Напомним, ранее на Всемирном фестивале молодёжи выступил губернатор Михаил Дегтярёв. Он рассказал иностранцам о перспективах жизни и работы в Хабаровском крае, а также поделился достижениями региона в различных сферах.