Honda и Hyundai: эксперты назвали популярные в Новосибирске подержанные авто

Honda и Hyundai стали самыми продаваемыми авто с пробегом в Новосибирске. Об этом со ссылкой на «Авто.ру» сообщило издание «РБК Новосибирск».
Зафиксированы данные о самых востребованных автомобилях, выставляемых на продажу в сети Интернет в течение февраля текущего года. Объявления о продаже активно закрывались менее чем за семь недель.
На первом месте по популярности оказалась модель Honda Stepwgn, которая нашла своих покупателей в течение примерно 45 дней. Всего ее продали 170 раз, при этом средняя цена составила более 1,7 миллионов рублей.
Третью строчку занял автомобиль Camry — за февраль было продано 102 единицы этой модели, а средняя цена составила впечатляющие почти 2,8 миллиона рублей.
Следующим в рейтинге идет Nissan Note со 99 проданными машинами и средней стоимостью немногим более 1 миллиона рублей. За ним следует Subaru Levorg, которая была снята с публикации 98 раз, а средняя цена составила более 1,4 миллиона рублей.
Для составления рейтинга наиболее востребованных автомобилей на различных площадках были использованы данные о количестве снятых с публикации объявлений за прошедший месяц: чем больше таких объявлений было закрыто, тем выше оказалась модель в списке. Исследование учитывало автомобили возрастом от 3 до 10 лет включительно.
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