Honda и Hyundai: эксперты назвали популярные в Новосибирске подержанные авто

Для составления рейтинга наиболее востребованных автомобилей на различных площадках были использованы данные о количестве снятых с публикации объявлений за прошедший месяц: чем больше таких объявлений было закрыто, тем выше оказалась модель в списке. Исследование учитывало автомобили возрастом от 3 до 10 лет включительно.