Снегопады продолжатся в Астане и Алматы в пятницу

Сегодня в Алматы вновь обещают осадки в виде снега. Температура днем поднимется до −1 градуса, а ночью опустится до −8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до −5 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 6,7 м/с.
В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до −12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.