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Снегопады продолжатся в Астане и Алматы в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 марта — в двух мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы вновь обещают осадки в виде снега. Температура днем поднимется до −1 градуса, а ночью опустится до −8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до −5 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 6,7 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до −12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.